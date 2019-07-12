الحكم بالسجن على عناصر “داعش” خططوا لتفجير قطار “سابسان” على خط موسكو بطرسبورغ 

قضت المحكمة العسكرية بموسكو الجمعة، بسجن 7 من عناصر “داعش” لمدد تتراوح ما بين 15 إلى 21 عاماً، بعد تخطيطهم لعملية إرهابيه استهدفت قطار “سابسان” عام 2017. ونقل مراسل وكالة “سبوتنيك” الروسية من قاعة المحكمة أن “جميع المحكوم عليهم من مواطني طاجيكستان. وانضموا إلى الجماعة الإرهابية في عام 2017 في بطرسبورغ ، وفي أيار/مايو وتموز/يوليو من هذا العام، وضعوا خطة لهجوم إرهابي، حيث خططوا لتفجير قطار “سابسان” السريع الذي يمر بين بطرسبورغ وموسكو”.

وأثبتت المحكمة أنه في 13 تموز/يوليو، قام المحكوم عليهم بتركيب هيكل معدني خاص على مسارات السكك الحديدية. وتحطم بهذا الهيكل قطار “سابسان” الذي كان يسير من موسكو إلى بطرسبورغ، ونتيجة لذلك تم تشويه خمس عربات من القطار، ولم تقع إصابات. وقُدرت الأضرار التي لُحقت بشركة “السكك الحديدية الروسية، من خلال التحقيق، بأكثر من 55 مليون روبل [نحو 900 ألف دولار].

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية