بريطانيا ترسل سفينة حربية ثانية للخليج بحجة “توترات مع إيران”

أفادت وسائل إعلام بريطانية بإرسال لندن سفينة حربية ثانية إلى الخليج، زاعمة أن الهدف “تعزيز وجودها العسكري في المنطقة بعد تهديدات من إيران حول ناقلة النفط المحتجزة في جبل طارق”. وقالت قناة “سكاي نيوز” البريطانية الجمعة، “ستقوم المملكة المتحدة بزيادة وجودها العسكري في الخليج عن طريق إرسال سفينة حربية ثانية إلى المنطقة”، مضيفة “سوف تبحر السفينة إتش إم إس دنكان، المدمرة من النوع 45، إلى الخليج في الأيام المقبلة بعد أن أكملت مؤخراً تدريبات الناتو في البحر الأسود، ومن المتوقع أن تصل إلى المنطقة قريبا”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية