صعدة : إصابة مواطن بجروح جراء انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في منطقة عكوان بمديرية الصفراء – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2019 - 14:41

صعدة : إصابة مواطن بجروح جراء انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في منطقة عكوان بمديرية الصفراء

منذ 12 mins 12 July، 2019
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