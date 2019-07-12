وصول رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان والوزير صالح الغريب الى السراي الحكومي للقاء الرئيس سعد الحريري – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2019 - 14:41
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وزارة الدفاع التركية تعلن وصول الشحنة الأولى من منظومة صواريخ إس 400 الروسية إلى قاعدة مرتد بأنقرة
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
وصول رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان والوزير صالح الغريب الى السراي الحكومي للقاء الرئيس سعد الحريري
منذ 11 mins
12 July، 2019
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