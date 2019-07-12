وصول رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان والوزير صالح الغريب الى السراي الحكومي للقاء الرئيس سعد الحريري – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2019 - 14:41

وصول رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان والوزير صالح الغريب الى السراي الحكومي للقاء الرئيس سعد الحريري

منذ 11 mins 12 July، 2019
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