حرس الثورة الاسلامية يؤكد أن المقرات التي قصفها بالمناطق الحدودية هي التي انطلق منها الارهابيون لتنفيذ هجماتهم في ايران – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2019 - 14:41

حرس الثورة الاسلامية يؤكد أن المقرات التي قصفها بالمناطق الحدودية هي التي انطلق منها الارهابيون لتنفيذ هجماتهم في ايران

منذ 20 mins 12 July، 2019
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