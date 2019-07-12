حرس الثورة الاسلامية يعلن قصف مقرات الزمر الارهابية في المناطق الحدودية بين ايران وشمال العراق ابتداءا من يوم أمس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2019 - 14:42

حرس الثورة الاسلامية يعلن قصف مقرات الزمر الارهابية في المناطق الحدودية بين ايران وشمال العراق ابتداءا من يوم أمس

منذ 21 mins 12 July، 2019
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