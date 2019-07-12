#الدفاع_الروسية: ايصال المكونات المتبقية من منظومة “اس-400” الى تركيا سينفذ وفقا لشروط العقد والإطار الزمني المتفق عليه (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2019 - 14:42

#الدفاع_الروسية: ايصال المكونات المتبقية من منظومة “اس-400” الى تركيا سينفذ وفقا لشروط العقد والإطار الزمني المتفق عليه (سبوتنيك)

منذ 28 mins 12 July، 2019
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