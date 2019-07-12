رويترز: بريطانيا ترسل سفينة حربية ثانية إلى الخليج على خلفية التوتر مع إيران – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2019 - 14:42

رويترز: بريطانيا ترسل سفينة حربية ثانية إلى الخليج على خلفية التوتر مع إيران

منذ 29 mins 12 July، 2019
أخبار موقع المنار

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