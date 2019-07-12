أطعمة يجب تناولها عند الشعور بالصداع

يلجأ أغلب الأشخاص إلى تناول المسكنات عند الشعور بالام الرأس، كونه الحل الأسرع والأكثر فعالية، لكنه لا يعتبر الحل الأمثل لمشكلة الصداع، حيث أن هناك أضرار صحية عديدة تلحق بالجسم عند تناول المسكنات.

ولذلك يفضل اللجوء إلى الطرق الطبيعية مثل شرب كوب من شاي الكركم أو استنشاق الزيوت العطرية ذات الخصائص المهدئة لالام الرأس.

كما أن هناك مجموعة من الأطعمة التي أثبتت فعاليتها في علاج الصداع وتخفيف الامه، إليك أبرزها:

1-الزبادي: من المتعارف عليه أن الزبادي مفيد لصحة الأمعاء، ولكن لا يعرف كثير من الأشخاص أنه يعتبر علاج جيد للصداع. حيث يمكن أن يكون الصداع بسبب نقص الكالسيوم بالجسم، وبالتالي فإن تناول كوب زبادي يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم، سوف يساهم في تخفيفه.

وينصح بإضافة ملعقة عسل أو قطع فواكه طازجة إلى الزبادي لتعزيز الطاقة في الجسم. كما يمكن تناول كوب من الحليب للحصول على الكالسيوم.

2-الموز: يعتبر المغنيسيوم من أكثر العناصر الغذائية التي تلعب دوراً في تقليل الام الرأس، ويمكن الحصول على المغنيسيوم من خلال أطعمة عديدة وأبرزها الموز. حيث يحتوي الموز على نسبة كبيرة من المغنيسيوم، كما أن الموز غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم.

3-المكسرات: أيضاً يمكن الحصول على المغنيسيوم بنسبة كبيرة من بعض أنواع المكسرات، مثل الكاجو، اللوز، الجوز، والبندق. يمكن تناول حفنة من المكسرات لتقليل الام الرأس والحصول على فوائد صحية عديدة.

4-الشوكولاتة الداكنة: في حالة الإصابة بالصداع الناتج عن التوتر، ينصح بتناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة، حيث يمكن أن تساعد في تخفيف التوتر العضلي. وينطبق هذا على مختلف أنواع الشوكولاتة، ولكن الشوكولاتة الداكنة هي الأقل ضرراً من الأنواع الأخرى.

5-البطيخ: في بعض الأحيان، يكون الجفاف سبباً للإصابة بالصداع، وحينها ينصح بشرب كثير من الماء وتناول البطيخ، فهي فاكهة صيفية خفيفة ومرطبة، كونها تحتوي على 92% من الماء. كما أن المذاق الحلو للبطيخ يزيد من الطاقة ويقلل من الشعور بالتعب والإرهاق.

6-الأفوكادو: إن الدهون الصحية الموجودة بكثرة في الأفوكادو مفيدة جداً لعلاج كثير من الأمراض. ومنها عدم التوازن الهرموني الذي يمكن أن يسبب التهاباً يؤدي إلى حدوث صداع. ولذا ينبغي إضافة الأفوكادو إلى النظام الغذائي وتناوله عند الإصابة بالصداع، وخاصةً لدى المرأة التي تعاني من الام الرأس أثناء الدورة الشهرية.

7-القهوة: إن تناول فنجان من القهوة يساعد في الشعور باليقظة على الفور، كما أن القهوة تساهم في تقليل الصداع نتيجة تحسين تدفق الدم إلى الدماغ. وهذا ما يفسر إحتواء بعض أدوية الصداع على كمية صغيرة من الكافيين.

8-الخضروات الورقية: تعتبر الخضروات الورقية مصدر ممتاز للمغنيسيوم، ولذلك ينصح بتناول الخضروات الورقية عند الشعور بالام الرأس. ومن أبرز الخضروات الورقية التي يمكن تناولها: السبانخ، الملفوف، الكال، البقدونس، والسلق.

المصدر: ويب طب