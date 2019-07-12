الصين: رقاقات تكشف تاريخ غسل أغطية وملاءات الفنادق

تمنح مدينة في الصين المسافرين لمحة عن نظافة أغطية السرير عبر رقاقات مدمجة تكشف عن تاريخ آخر مرة غُسلت فيها. وتُعد الملاءات والمناشف المتسخة أو سيئة الغسيل مشكلة مستمرة للمسافرين في البلاد، ما يجبر الكثير على إحضار أغطيتهم الخاصة.

وفي ووهان قامت خدمة غسل ملابس جديدة بتضمين رقاقات في زوايا كل منشفة وغطاء لحاف وملاءة.

ويمكن قراءة الرقاقات الرفيعة المقاومة للماء والحرارة باستخدام وظيفة قارئ QR على معظم الهواتف الذكية، وإخبار الضيوف متى وأين وكيف نُظفت القطع آخر مرة.

وقالت وكالة “شينخوا” الصينية: “هذا يعني أن كل قطعة من بياضات الفنادق لها هوية إلكترونية فريدة”. وهذه التقنية جزء من الاستجابة لإغلاق 79 شركة غسيل في ووهان التي تضم أكثر من 3 آلاف فندق، لفشلها في تلبية المعايير البيئية.

ووجد استطلاع للرأي أجرته صحيفة “ناشيونال بِزنس ديلي” أن 72 في المائة من المستطلعين يعتقدون أنه ينبغي تطبيق هذا الإجراء على الصعيد الوطني، خصوصاً أن تحقيقاً أُجري عام 2017 وجد أن فنادق من فئة الخمس نجوم في بكين لم تغير الملاءات بين الضيوف وسابقيهم.

المصدر: العربي الجديد