النائب خريس: للتكامل بين القطاعين الرسمي والخاص في ظل الازمة الإقتصادية الضاغطة

شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس، خلال غداء تكريمي في صور، على “ضرورة التكامل ما بين القطاعين الرسمي والخاص في ظل ما نشهده من ازمة إقتصادية ضاغطة على مختلف الصعد والقطاعات”.

ورأى ان “الوضع الأمني والإستقرار الذي نشهده في لبنان عموما والجنوب خصوصا يستدعي إنشاء المعامل والمصانع والشركات للحد من الأزمة الإقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب وإنقاذهم من التلهي في المقاهي من خلال إيجاد فرص عمل لهم”، داعيا الى “الإستثمار في المناطق اللبنانية كافة”.

كما دعا “أصحاب رؤوس الأموال الى ضخ روح شجاعة وان كانت في بعض الأحيان تشكل مغامرة وذلك في سبيل إنقاذ وطننا وشبابنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية