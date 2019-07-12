المناوبون الفنيون والسلك الخاص العاملون في الطيران المدني يعتصمون لساعة واحدة لعدم إنصافهم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 12 2019 - 11:30

المناوبون الفنيون والسلك الخاص العاملون في الطيران المدني يعتصمون لساعة واحدة لعدم إنصافهم

منذ 1 ساعة 12 July، 2019
مطار بيروت الدولي
لبنان

يعتصم المناوبون الفنيون والسلك الخاص العاملون في المديرية العامة للطيران المدني اعتصاما في هذه الأثناء ولساعة واحدة اليوم، أي بين العاشرة والحادية عشرة من قبل الظهر، في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، مع الحرص على عدم تعطيل حركة المطار أو التأثير على حركة اقلاع أو هبوط الطائرات من وإلى المطار.

ويأتي هذا التحرك للمطالبة بدفع المستحقات للمناوبين الفنيين والسلك الخاص في المطار عن أعمال ليلية وإضافية نهارية منفذة خلال الأشهر الماضية من الفصلين الأولين لسنة 2019، ولم يتقاضوا مستحقاتهم سوى عن شهري شباط وآذار فقط.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة