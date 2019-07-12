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July 12 2019 - 11:31

النائب روكز: تكتل لبنان القوي متمسك بخيار المجلس العدلي في حادثة قبرشمون

منذ 1 ساعة 12 July، 2019
النائب شامل روكز
لبنان

أكد النائب شامل روكز في حديث اذاعي أنه من “حيث المبدأ فإن تكتل لبنان القوي متمسك بخيار المجلس العدلي في حادثة قبرشمون لكن يجب الا ينعكس ذلك على العمل الحكومي والنيابي لان الوضع الاقتصادي في البلد لا يحتمل”.

وأشار الى ان “الاجتماعات تتسارع من أجل التوصل الى الحلول في أسرع وقت ممكن ومن المفروض احالة قطوعات الحسابات بأسرع وقت إلى مجلس النواب كي يستطيع مناقشة الموازنة بشكل صحيح”.

وعن تحرك العسكريين المتقاعدين المرتبط بالحسومات التي تطال رواتبهم، أشار الى ان “الاقتطاع من رواتب العسكريين نقطة غير قانونية ويجب أن تسقط من حيث القوانين والأنظمة، فضريبة الدخل لا تدفع مرتين ومن قاتل طوال حياته لا يجب مطالبته بدفع ثلاثة في المئة طبابة”، معتبراً “هذه مظلومية غير مقبولة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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