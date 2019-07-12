وزير الدفاع الايراني: سنلقن المعتدين درساً قاسياً ومؤلماً

أكد وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي أن الجمهورية الاسلامية الايرانية “ستلقن المعتدين درساً قاسياً ومؤلماً ويبعث على ندمهم عند أي تجاوز على حدودها ووحدتها الوطنية”. وأشار حاتمي الى التهديدات الأخيرة التي اطلقها رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ضد ايران في قاعدة نواتيم الجوية وكذلك تصريحه السابق في منشأة ديمونا الذرية في العام الماضي، واصفاً اياه بـ”المثال الصارخ والسافر على انتهاك البند الرابع من المادة 2 لميثاق الامم المتحدة في مجال التهديد واللجوء للقوة ضد البلدان الاعضاء في الامم المتحدة ومنها بلدان المنطقة وايران.”

المصدر: وكالة أنباء فارس