بايدن يؤكد انه سيعود الى الالتزام بالاتفاق النووي في حال انتخابه

وجه جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق انتقادات حادة لأداء الرئيس دونالد ترامب على الساحة العالمية وذلك في أول خطاب له عن السياسة الخارجية منذ إعلانه خوض السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية.

ووصف بايدن سياسات ترامب الخارجية بأنها متقلبة ومتطرفة،وقال بايدن أمام حشد في نيويورك إن ترامب أضر “بسمعة (أمريكا) وموقعنا في العالم، ومثلما أعتقد بكل صراحة، بقدرتنا على قيادة

العالم”.

وقال بايدن في معرض حديثه عن السياسة التي سيتبعها في حال فوزه في انتخابات الرئاسة، إنه سيسحب معظم القوات الأمريكية من أفغانستان وسينهي الدعم الأمريكي للعملية العسكرية السعودية في اليمن، ويجدد التأكيد على التمسك بالتزامات البلاد أمام الحلفاء في الناتو.

المصدر: فارس