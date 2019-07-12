أهالي غزة يتحضرون اليوم للمشاركة في مسيرة العودة وكسر الحصار في الجمعة الـ 66 والتي تأتي بعنوان “لا تفاوض.. لا صلح .. لا اعتراف بالكيان” – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2019 - 09:55

أهالي غزة يتحضرون اليوم للمشاركة في مسيرة العودة وكسر الحصار في الجمعة الـ 66 والتي تأتي بعنوان “لا تفاوض.. لا صلح .. لا اعتراف بالكيان”

منذ 49 mins 12 July، 2019
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