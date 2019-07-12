احصاءات غرفة التحكم المروري : قتيلان و17 جريحاً في 15 حادثاً خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 12 2019 - 08:15
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
12 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
فصائل المقاومة الفلسطسنية تحمّل العدو مسؤولية قتل المقاوم محمود الأدهم وتحذر من أنه سيدفع ثمنا باهضا لإستمرار إجرامه
كتائب القسام تنفي ما تداولته وسائل اعلامية عن محاولة العدو خطف واغتيال عدد من قياداتها وتؤكد أن المعركة مفتوحة مع العدو
شرطة العدو تعتدي بالغاز المسيل للدموع على المحتجين على أمر بهدم 10 مبان تضم نحو 70 شقة في بلدة صور باهر بالقدس المحتلة
وقفة احتجاجية على استيلاء جمعية استيطانية على أملاك للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية بالبلدة القديمة بالقدس بتزوير أوراقها
الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدة الحماميات وتلتها بريف حماه الشمالي الغربي بعد اشتباكات مع جبهة النصرة الارهابية
سانا: المجموعات المسلحة تعتدي على بلدة كرناز ومدينة محردة في ريف حماه الشمالي الغربي بالقذائف الصاروخية
سانا: إصابة 11 شخصا بانفجار سيارة مفخخة جانب كنيسة السيّدة العذراء للسريان الأرثوذكس وسط مدينة القامشلي شمال البلاد
البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني يستنكر التفجير الإرهابي بالقامشلي ويعتبر أن هدفه الفتنة وزعزعة التعايش وأمن المنطقة
وكالة الأناضول: الجيش التركي يعزّز وحداته العسكرية المنتشرة على الحدود مع سوريا بدبابات ومدافع إضافية
رئيس الجمهورية ميشال عون: لبنان تفادى امتداد الحروب حوله بفضل التضامن الوطني لإبنائه ووحدتهم تعزز الاستقرار فيه
الرئيس عون يؤكد لرابطة الأساتذة المتفرغين بالجامعة اللبنانية متابعته لوضع الجامعة وحاجتها للتطوير وسعيه لتحسين أوضاعها
كتلة الوفاء للمقاومة: الاجراءات الكيدية الأميركية هي تمادٍ بالعدوان على لبنان وعلى شعبه وخياراته ومدانة أخلاقيا ووطنيا
كتلة الوفاء للمقاومة: العقوبات لن تغير شيئا بمقاومتنا للاحتلال والارهاب الاسرائيلي والسياسات الأميركية الراعية لهما
كتلة الوفاء للمقاومة: نؤكد التزامنا بثوابتنا الوطنية والأخلاقية وبنهجنا السيادي المقاوم لكل أشكال الارتهان والخضوع
كتلة الوفاء للمقاومة: نأمل التوصل الى حل تصالحي يعزز الالتزام بالسلم الأهلي وأن تقرّ الموازنة في المجلس النيابي
رئيس الحكومة سعد الحريري التقى المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم ضمن اتصالات الأخير حول حادثة قبرشمون
مصادر المنار: الإتصالات حول حادثة قبرشمون ستستمر للوصول الى النتائج المرجوة واللواء ابراهيم سيستكمل جولة إتصالاته
الرئيس الحريري ترأس اجتماعا ماليا بحث التعديلات التي أدخلتها لجنة المال على مشروع الموازنة قبل مناقشته بالمجلس النيابي
رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان يطالب قادة العرب والمسلمين بالتضامن لمواجهة الكيان الاسرائيلي
رئيس أركان الجيش الاميركي: نسعى لتشكيل تحالف بشأن تأمين مواكبة عسكرية وبحرية للشحن التجاري لضمان حرية الملاحة في الخليج
رئيس وزراء العدو يعرب خلال إتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي عن تقديره لإعتزام الأخير تشديد العقوبات على إيران
الرئيس الروسي: التدخل الخارجي في فنزويلا غير مقبول ونرفض العقوبات الأحادية ويجب إحترام سيادة الدول وفق القانون الدولي
سلطات جبل طارق توقف قبطان ناقلة النفط الايرانية المحتجزة ومساعده بذريعة "الاشتباه بانتهاك العقوبات على سوريا"
مصادر يمنية: السيطرة على عدد من المواقع العسكرية لقوى العدوان شرق جبل الدود وإعطاب آلية لهم قبالة جبل قيس في جيزان
الجزائر: تظاهرة لمحامين بالعاصمة طالبت باستقلال القضاء والافراج عن المعتقلين السياسيين والذين اعتقلوا أثناء التظاهرات
الرئيس الاميركي: الصين لم تفِ بوعدها ولم تشتر منتجات زراعية من مزارعينا كما سبق أن تعهدت بذلك
البرلمان الفرنسي تبنّى بشكل نهائي قانونا يفرض ضريبة على حوالى 30 مجموعة رقمية عملاقة منها غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل
الشرطة اليونانية: العثور على جثة عالمة الأحياء الجزيئية الأميركية سوزان إيتون التي قتلت خنقا في مغارة بجزيرة كريت
روسيا: مقتل شخص وإصابة 12 آخرين في حريق اندلع في محطة حرارية بمنطقة ميتيشي شمال موسكو بسبب تسرب للغاز
الهلال الأحمر التونسي: انتشال 68 جثة لمهاجرين بعد اسبوع على غرق مركبهم قبالة سواحل البلاد واستمرار علمليات البحث
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
احصاءات غرفة التحكم المروري : قتيلان و17 جريحاً في 15 حادثاً خلال الـ 24 ساعة الماضية
منذ 37 mins
12 July، 2019
لبنان
التعليقات
ذات صلة
الحكومة والمعارضة تتفقان على منصة لحوار دائم في فنزويلا
جرح شرطيين في هجوم على مركز للشرطة في أثينا
الجيش السوري يستعيد السيطرة كليا على بلدة الحماميات وتلتها بريف حماه الشمالي الغربي بعد اشتباكات عنيفة مع النصرة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}