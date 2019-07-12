تعطل خدمات “تويتر” في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.. والشركة تحقق

أعلنت شركة “تويتر” أنها تحقق في أسباب مشاكل يواجهها مستخدمو الموقع في مناطق مختلفة من العالم، بما فيها الشرق الأوسط.

وحسب معطيات موقع “Downdetector.com”، فإن مستخدمي “تويتر” حول العالم أبلغوا بوجود مشاكل مع حساباتهم. وبلغ عدد تلك الحالات نحو 50 ألفا.

ويشكو معظم المستخدمين من تعطل موقع “تويتر” على الإنترنت باستخدام المتصفح (71%)، فيما تحدثت 18% من المستخدمين عن مشاكل في عمل التطبيق على نظام “iOS” و10% على نظام “Android”.

وذكرت شركة “تويتر” أن الجزء الأكبر من البلاغات يأتي من الولايات المتحدة، حيث تم رصد المشاكل في كل من نيويورك وواشنطن وبوسطن بشمال غربي البلاد ولوس أنجلوس، وسان دييغو وفينيكس وسان فرانسيسكو على الساحل الغربي للولايات المتحدة، وولايتي فلوريدا وتكساس جنوبي البلاد.

كما تعطل عمل “تويتر” في بعض العواصم الأوروبية مثل لندن وباريس وبرلين وستوكهولم، وكذلك في اليابان ومنطقة الشرق الأوسط.

المصدر: وكالات