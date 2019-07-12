الأمم المتحدة تدعو لمنع تصعيد جديد في مضيق هرمز

حذرت الأمم المتحدة من تصعيد جديد في مضيق هرمز، قد تكون له عواقب وخيمة، ودعت لمنع حدوث ذلك.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، تعليقا على تقارير حول اعتراض زوارق إيرانية لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، الخميس: “اطلعنا على التصريحات التي أدلى بها الجانبان. وكما تعلمون، فإن الأمين العام للأمم المتحدة دعا أكثر من مرة جميع الأطراف في المضيق لتفادي التصعيد”.

وأضاف حق، أن الأمين العام “أكد بوضوح أن أي تصعيد جديد في المنطقة سيكون كارثة… نود أن يتم ضمان حرية مرور السفن لكافة البلدان في الخليج”.

المصدر: وكالات