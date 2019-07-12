مصدر أمني بريطاني: لا نسعى مطلقا لتصعيد الموقف مع إيران

أكد مصدر أمني بريطاني، الخميس، أن المملكة لا تنوي تخصيص مرافقة أمنية لكل سفينة تجارية بريطانية تمر بمضيق هرمز.

وفي تصريحات لوكالة “رويترز”، أوضح المصدر أن ما بين 15 و30 سفينة تجارية تبحر كل يوم تقريبا في مياه الخليج رافعة العلم البريطاني، وأن 3 منها تمر عبر مضيق هرمز.

وأضاف المصدر أن بريطانيا رفعت، يوم الثلاثاء الماضي، مستوى أمن السفن إلى الدرجة (3)، وهي أعلى درجة، وذلك بالنسبة للسفن التي ترفع علم بريطانيا في المياه الإيرانية. وأشار إلى إن المستوى 3 في الملاحة يوازي المستوى “الحرج”، الأمر الذي يعني “وجود خطر كبير” على السفن البريطانية.

وتابع المصدر نفسه: “سنكون حازمين في الدفاع عن المصالح البحرية البريطانية في الخليج، لكن لا نسعى مطلقا لتصعيد الموقف مع إيران”.

المصدر: وكالة رويترز