واشنطن تفرض عقوبات على مديرية الاستخبارات العسكرية في فنزويلا

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات ضد مديرية الاستخبارات العسكرية الفنزويلية،.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، إنها فرضت عقوبات على مديرية الاستخبارات العسكرية من دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أعرب عن أمله في خروج المفاوضات مع المعارضة في دولة بربادوس شرقي الكاريبي بنتائج ملموسة.

من جهته، استبعد زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، إجراء محادثات جديدة بعد وفاة النقيب رافاييل أكوستا أريفالو “تحت التعذيب” في السجن، وفق زعمه.

من الجدير ذكره، أن أريفالو كان متهما بالمشاركة في محاولة انقلاب فاشلة ضد الحكومة.

المصدر: وكالة رويترز