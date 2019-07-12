نائب عراقي: السكوت عن سرقة النفط من قبل إقليم كردستان “خيانة”

قال عدي عواد، النائب عن محافظة البصرة عن “كتلة صادقون” النيابية، إن السكوت عن سرقة النفط من قبل إقليم كردستان “خيانة”.

وطالب النائب عن محافظة البصرة، في بيان صحفي صدر عن مكتبه الخميس، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بفرض القانون على الجميع، حتى وإن تطلب ذلك القوة لاستعادة النفط المهرب وضمه لميزانية الدولة.

وأضاف عواد أن “السكوت عن سرقة النفط العراقي من قبل شخصيات كردية ولمصالحهم الحزبية الخاصة، دون أن تدخل العائدات لميزانية الدولة العراقية ما هي إلا خيانة لشعبنا”، وشدد على ضرورة عدم السكوت من قبل الحكومة والبرلمان على هذا الانتهاك الكبير من قبل الإقليم، مشيرا إلى أن “عليهم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهذا الشأن”.

وأشار النائب العراقي إلى أن الأحزاب الكردية سبق لها وأن عطلت تشكيل لجنة تحقيقية داخل مجلس النواب بحق شركتي “كار” و”قيوان” لأنهما تابعتان لتلك الأحزاب.

وتساءل النائب عن محافظة البصرة: “ماذا ستفعل الرئاسات الثلاث لو تصرفت البصرة بنفطها ولم تسلمكم النفط؟ ماذا سيكون حينها ردكم ونحن قادرون على ذلك؟”.

وأفاد عدي عواد في البيان بأن هناك ما يحاك “الآن لاستبدال محافظ كركوك بآخر تم اختياره في أربيل، على أن يصوت عليه مجلس المحافظ الفاقد للشرعية، والذي أغلب أعضائه مطلوبون للقضاء بسبب قرارات صدرت منهم سابقا وتأييدهم للانفصال الفاشل”.

المصدر: وكالات