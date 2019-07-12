زاخاروفا: على وسائل الإعلام البريطانية العاملة في روسيا أن تستعد لتقييدات جوابية

حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، من أن وسائل الإعلام البريطانية العاملة في روسيا قد تتعرض لتقييدات جوابية بسبب تصرفات حكومة المملكة إزاء الصحفيين الروس.

وفي موجز صحفي، أشارت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، إلى أن لندن لم تسمح لممثلي كل من قناة RT التلفزيونية ووكالة “سبوتنيك” الإخبارية الروسيتين من المشاركة في المؤتمر العالمي لحرية وسائل الإعلام، والذي اختتمت أعماله اليوم في العاصمة البريطانية.

وقالت المتحدثة: “كنا ننطلق دوما من مبدأ الرد بالمثل. لذا، على وسائل الإعلام البريطانية التي تعمل في روسيا أن تستعد لمواجهة تداعيات خطوات الحكومة البريطانية”.

وبررت الخارجية البريطانية، بصفتها من منظمي المؤتمر، رفض سلطات المملكة منح RT و”سبوتنيك” الروسيتين اعتمادا للمشاركة فيه، بزعمها أن وسيلتي الإعلام المذكورتين “تلعبان دورا نشطا في التضليل الإعلامي”.

المصدر: وكالات