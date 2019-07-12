أبو عبيدة ينفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول محاولات العدو خطف واغتيال عدد من قيادات القسام

أكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”، أن العدو الإسرائيلي لا يزال يعيش حالة الفشل والتخبط بعد عملية “حد السيف”، ويحاول التغطية على هذا الفشل وتعويضه بنشر وتسريب معلومات مفبركة وكاذبة ومضللة عبر أذرع استخباراتية وإعلامية مختلفة.

وأضاف أبو عبيدة في تغريدة له عبر “التيلغرام”، “ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول محاولات العدو خطف واغتيال عدد من قيادات القسام هو محض تلفيق ووهم وأحلام لا أساس لها من الصحة وإن المقاومة بفضل الله في حالة يقظة دائمة ومعركة مفتوحة وستظل شوكة في حلق الاحتلال حتى زواله”.

ودعا أبو عبيدة وسائل الإعلام إلى الحذر من تداول معلومات مجهولة المصدر والتحلي بالمسؤولية واستقاء الأخبار المتعلقة بالمقاومة من مصادرها الرسمية.

وكانت وسائل إعلام عبرية وعربية زعمت، أن الاحتلال حاول اغتيال عدد من قيادات القسام بطرق مختلفة، من خلال عملائه في قطاع غزة.

المصدر: فلسطين اليوم