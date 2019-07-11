قماطي: العقوبات الاميركية عدوان وهمي لا يمكنها ان تطال حزب الله

قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي إن “العقوبات الاميركية التي طالت النائبين محمد رعد وأمين شري ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، هي عدوان اقتصادي على لبنان والسيادة اللبنانية والشعب اللبناني”.

ولفت قماطي الخميس الى ان “هؤلاء النواب انتخبوا أولا من الشعب اللبناني، ولا يمكن لأميركا وغيرها أن تصنفهم إرهابيين”، واشار الى انه “من باب الإرهاب، أن تفرض أميركا ما تسميه هي عقوبات بسبب تهمة الارهاب”، واوضح ان “حزب الله سينظر الى العقوبات كأنها لم تكن”، وتابع “هي عدوان وهمي فلا تستطيع الإدارة الأميركية او أي أحد في العالم أن يطال الحزب من هذا الباب أو أي باب آخر لأنه خارج سياق الحركة المصرفية اللبنانية ولا يتعاطى مع المصارف ولا الحوالات المالية”.

وأضاف قماطي “انهم يحاولون أن يحاصروا لبنان لأن لبنان الرسمي من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري رفضوا الضغوط الأميركية لترسيم الحدود مع إسرائيل، التي كان يقوم بها المبعوث الأميركي دايفيد ساترفيلد”، ورأى ان “هذه الخطوة هي في وجه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب تحديدا بسبب الرفض اللبناني لمبادرة ساترفيلد لفرض ما تريده إسرائيل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام