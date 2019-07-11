رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي: احتجاز ناقلة نفط إيرانية عمل استفزازي يهدف لإثارة نزاع عسكري – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2019 - 19:19

رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي: احتجاز ناقلة نفط إيرانية عمل استفزازي يهدف لإثارة نزاع عسكري

منذ 2 ساعة 11 July، 2019
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