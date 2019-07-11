رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي: احتجاز ناقلة نفط إيرانية عمل استفزازي يهدف لإثارة نزاع عسكري – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 11 2019 - 19:19
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
11 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
كتلة الوفاء للمقاومة: الاجراءات الكيدية الأميركية هي تمادٍ بالعدوان على لبنان وعلى شعبه وخياراته ومدانة أخلاقيا ووطنيا
كتلة الوفاء للمقاومة: العقوبات لن تغير شيئا بمقاومتنا للاحتلال والارهاب الاسرائيلي والسياسات الأميركية الراعية لهما
كتلة الوفاء للمقاومة: نؤكد التزامنا بثوابتنا الوطنية والأخلاقية وبنهجنا السيادي المقاوم لكل أشكال الارتهان والخضوع
كتلة الوفاء للمقاومة: نأمل التوصل الى حل تصالحي يعزز الالتزام بالسلم الأهلي وأن تقرّ الموازنة في المجلس النيابي
الشيخ نعيم قاسم لموقع العهد: انتصار تموز 2006 شكل منعطفاً في موقع المقاومة بالمنطقة وأسس لمرحلة جديدة من الردع المتوازن
مصادر المنار: الإتصالات حول حادثة قبرشمون ستستمر للوصول الى النتائج المرجوة واللواء ابراهيم سيستكمل جولة إتصالاته
وزير الدولة حسن مراد: لبنان لا يمكن أن يحكمه طائفة أو حزب وسياسة الإحتكار والتفرّد لم تعد تنفع ولا صلاحيات مستهدفة
وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش يصدر تعميماً يحظر بيع القاصرين دون الـ18 عاماً أي منتج من المنتجات التبغية
تجمّع العلماء المسلمين يدعو الدولة اللبنانية لاتخاذ قرارات حاسمة بوجه العقوبات الأميركية على نواب كتلة الوفاء للمقاومة
كتائب القسام: العدو سيتحمل عواقب العمل الإجرامي الذي أدّى لاستشهاد أحد عناصر القسام برصاص الاحتلال شمال غزة
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: واشنطن قامت بكل شيء لكي تستمر الأزمة في الخليج ويستمر تفاقم الوضع
الخارجية الإيرانية: أميركا منيت بفشل آخر في مهزلة مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأصبحت في عزلة مرة أخرى
اللواء قاسم سليماني: زعزعة الأمن هو من طبيعة أميركا ولا يمكن العثور على حالة واحدة دخلت فيها إلى منطقة ووفرت الأمن فيها
حرس الثورة الإسلامية ينفي صحة مزاعم أميركية عن محاولة زوارق إيرانية احتجاز ناقلة نفط بريطانية بالخليج
نائب قائد الحرس الثوري الأميرال علي فدوي: واشنطن ولندن ستندمان بشدة على احتجاز ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق
المرصد المعارض: مقتل 13 شخصا بتفجير سيارة مفخخة قرب حاجز لفصائل موالية لأنقرة عند مدخل مدينة عفرين شمال سوريا
البرلمان الفرنسي تبنّى بشكل نهائي قانونا يفرض ضريبة على حوالى 30 مجموعة رقمية عملاقة منها غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل
الاتحاد الأوروبي يعلق المفاوضات بشأن اتفاق النقل الجوي الشامل مع تركيا في ضوء عمليات التنقيب التي تقوم بها في المتوسط
كوريا الشمالية تصف قرار كوريا الجنوبية بنشر طائرات اف-35 الاميركية ببالغ الخطورة وتهدد باستخدام أسلحة خاصة لاسقاطها
اليونان: مقتل 6 سياح أجانب وإصابة 30 آخرين على الأقل جراء إعصار وعواصف عنيفة ضربت منطقة خالكيذيكي شمال البلاد
باكستان: مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 66 آخرين في حادث تصادم بين قطارين وسط البلاد
روسيا: إصابة 6 أشخاص في حريق اندلع في محطة حرارية بمنطقة ميتيشي شمال موسكو بسبب تسرب للغاز
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي: احتجاز ناقلة نفط إيرانية عمل استفزازي يهدف لإثارة نزاع عسكري
منذ 2 ساعة
11 July، 2019
التعليقات
ذات صلة
ابرز التطورات الميدانية اليمنية اليوم
باكستان: عشرات القتلى والجرحى بتصادم قطارين في وسط البلاد
غرفة التحكم المروري في لبنان: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على جسر الكولا باتجاه المدينة الرياضية في العاصمة بيروت
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}