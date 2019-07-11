الحديدة: قوى العدوان ينفذون محاولة تسلل فاشلة على مواقع الجيش واللجان غرب حيس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2019 - 17:04

الحديدة: قوى العدوان ينفذون محاولة تسلل فاشلة على مواقع الجيش واللجان غرب حيس

منذ 9 mins 11 July، 2019
أخبار موقع المنار

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