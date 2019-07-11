الحديدة: قوى العدوان تقصف مدينة الدريهمي المحاصرة بعدد من قذائف المدفعية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2019 - 17:04

الحديدة: قوى العدوان تقصف مدينة الدريهمي المحاصرة بعدد من قذائف المدفعية

منذ 10 mins 11 July، 2019
أخبار موقع المنار

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