الحديدة: قوى العدوان تقصف مدينة الدريهمي المحاصرة بعدد من قذائف المدفعية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2019 - 17:04
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فشل عملية إطلاق صاروخ "فيغا" من غوايانا الفرنسية لحساب الإمارات التي كان هدفها وضع قمر المراقبة "فالكون آي 1" في المدار
كتلة الوفاء للمقاومة: الاجراءات الكيدية الأميركية هي تمادٍ بالعدوان على لبنان وعلى شعبه وخياراته ومدانة أخلاقيا ووطنيا
كتلة الوفاء للمقاومة: العقوبات لن تغير شيئا بمقاومتنا للاحتلال والارهاب الاسرائيلي والسياسات الأميركية الراعية لهما
كتلة الوفاء للمقاومة: نؤكد التزامتا بثوابتا الوطنية والاخلاقية وبنهجنا السيادي المقاوم لكل اشكال الارتهان والخضوع
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
الحديدة: قوى العدوان تقصف مدينة الدريهمي المحاصرة بعدد من قذائف المدفعية
منذ 10 mins
11 July، 2019
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