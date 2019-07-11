أبرز التطورات على الساحة السورية

المشهد الميداني والأمني:

حلب:

ـ قتل 14 شخصاً وأصيب أكثر من 60 آخرين، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

الحسكة:

ـ انفجرت 3 دراجات نارية مفخخة في مدينة الحسكة، اثنتان منهما قرب دوار المشحمة، وقرب المساكن في حي الصالحية، والثالثة عند حاجز القطار التابع لـ “قسد” في حي الكلاسة، حيث أسفر الانفجار الثالث عن إصابة مسلح من “قسد”، بحسب مواقع كردية.

وأشارت المواقع إلى أن ما تسمى “قوى الأمن الداخلي” التابعة لـ “قسد” فرضت طوقاً امنياً في مناطق التفجيرات الثلاث.

وأصدرت تعميماً تحظر فيه التجوال بالدراجات النارية، لمدة أسبوع، وذلك على خلفية انفجار الدراجات النارية.

حماه:

– قتل 24 مسلحاً بنيران الجيش السوري خلال الاشتباكات مع الجيش السوري واستهداف مواقعهم من قبل الطائرات الحربية السورية والروسية على محور “الحماميات” بريف حماة الشمالي الغربي، بحسب “المرصد السوري المعارض”.

المشهد العام:

محلياً:

ـ وصلت دفعة من المهجرين العائدين من لبنان إلى معبر جديدة يابوس بريف دمشق في طريقهم إلى مناطقهم المحررة من الإرهاب، كما وصلت دفعة من المهجرين العائدين من الأراضي اللبنانية إلى قراهم وبلداتهم المحررة من الإرهاب في منطقة القلمون بريف دمشق.

كما عادت دفعة جديدة من المهجرين السوريين العائدين من الأراضي اللبنانية عبر معبر الدبوسية بريف حمص الغربي إلى قراهم وبلداتهم المحررة من الإرهاب.

دولياً:

ـ أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو ستقدم في 12 تموز، معلومات إضافية عن الحادث في دوما السورية الذي زعم أنه استخدم فيه الأسلحة الكيميائية.

وقال ريابكوف: “نحن سنقدم في أقرب وقت معلومات إضافية، جمعها خبراؤنا ونشطاء مجتمعنا تخص الحادث في دوما، وأنا أفهم أنه غدا سيتم تقديم عرض تقديمي مماثل في لاهاي، ونحن سنقدم معلومات في تاريخ 12 تموز، وسندعو الصحفيين”.

ـ قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنَّ احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق له علاقة بالعقوبات على سوريا وليس إيران.

ـ وصلت تعزيزات عسكرية تركية جديدة، إلى ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا، لنشرها مع الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا.

وذكرت وكالة “الاناضول” نقلاً عن مصادر عسكرية، أن التعزيزات تضم آليات عسكرية ودبابات قادمة من مختلف المناطق التركية لدعم الوحدات العسكرية التركية على الحدود السورية.

وأشارت المصادر إلى أن التعزيزات العسكرية المكونة من 20 مركبة وصلت الى منطقة “جيلان بينار” بولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد برفقة فرق من الدرك والشرطة التركية.

المصدر: الاعلام الحربي