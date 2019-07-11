حسن مراد: يدنا ممدودة للجميع ليصبح لبنان أكثر صلابة

أكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في الحكومة اللبنانية حسن مراد أن “يدنا ممدودة للجميع ليصبح لبنان أجمل وأكثر صلابة”.

وقال مراد الخميس “دائما نسمع نغمة أن أحدا ما يريد أخذ صلاحيات رئاسة الحكومة، قلناها وسنبقى نقولها، في هذا الوطن لا أحد يأخذ صلاحيات أحد ولا نقبل بأن يمس أحد بصلاحيات الآخر”، وتابع “أننا تعلمنا بعد 15 عاما من الحرب أن لبنان لا يمكن أن تحكمه طائفة أو حزب أو تيار أو مذهب لبنان واحة تلاق يجمع الجميع”.

وأضاف مراد ان “الناس يرون ويعرفون جيدا من هم وراء الشرذمة وأن اليد لا تلاقي اليد الممدودة وأن سياسة الإحتكار والأحادية والتفرد لم تعد تنف”، واوضح “الخلاصة أن لا أحد يريد أن يمس بالصلاحيات أو بالحقوق والأجدى بكل حريص على حمايتها أن يمد يده لشركائه في الطائفة أولا وفي الوطن ثانيا، وساعتها الدنيا بألف خير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام