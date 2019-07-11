الحريري ترأس اجتماعين حول الكهرباء والكسارات

ترأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الدين الحريري الخميس في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة موضوع المقالع والكسارات، بحضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل، يوسف فينيانوس وفادي جريصاتي.

وجرى خلال الاجتماع البحث في المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات.

كما ترأس الحريري اجتماعا للجنة الوزارية لدراسة ملف الكهرباء، بحضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل ، يوسف فينيانوس ، محمد فنيش، كميل ابو سليمان وندى البستاني.

وبحث الاجتماع في تعديل قانون الكهرباء رقم 462 الصادر في العام 2002 وقد وضع اعضاء اللجنة ملاحظاتهم، على ان يستكمل البحث في اجتماع لاحق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام