ريابكوف: موسكو تشعر بالقلق إزاء الأحداث الأخيرة في مضيق هرمز

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغى ريابكوف الخميس، أن موسكو “تشعر بالقلق إزاء الأحداث الأخيرة في مضيق هرمز، وازدياد مخاطر المواجهة في المنطقة”. وقال ريابكوف لوكالة سبوتنيك “الوضع مقلق للغاية، ونحن مقتنعون، في واقع الأمر، بأن مخاطر المواجهة المباشرة قد اشتدت في الآونة الأخيرة لدرجة أنه أصبح من الصعب أكثر فأكثر التنبؤ بمزيد من التطور [في الوضع]”. وأكد نائب وزير الخارجية الروسي على أن موسكو مستعدة لدعم جهود وقف التصعيد في المنطقة.

وأشار إلى أنه “من الضروري الآن التركيز على وقف التصعيد، وعلى الاتصالات السياسية”، مضيفاً “لدينا خبرة في العمل مع المواقف الصعبة، في نفس منطقة الشرق الأوسط، سمحت لنا بتجنب المضاعفات الحادة. نحن مستعدون لتبادل هذه التجربة. كما نعتبر أن المزيد من المقترحات الطويلة الأمد والاستراتيجية لتشكيل نظام أمن جماعي في المنطقة أصبحت الآن مطلوبة أكثر من أي وقت مضى، ونحن نقترح اللجوء إليها (لتلك المقترحات). في وقت سابق ، ذكرت شبكة “سي إن إن” ، نقلاً عن مصدر في وزارة الحرب الأميركية، أن خمس زوارق صغيرة يزعم أنها تابعة لإيران اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في الخليج وطالبتها بالتوقف بالقرب من المياه الإقليمية الإيرانية. هذا وفند وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، التصريحات بشأن محاولة الزوارق الإيرانية احتجاز سفينة بريطانية، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تهدف إلى تصعيد التوتر.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية