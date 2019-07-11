رئيس الأركان الفرنسي يستبعد خروج التوترات الأميركية الإيرانية بالخليج عن السيطرة

أكد رئيس الأركان بالجيش الفرنسي فرانسوا لوكوانتر، أن “التوترات الجارية بين طهران وواشنطن بمنطقة الخليج لا زالت تحت السيطرة”، محذرا من تردي الوضع، بالرغم من ذلك، إذا استمر تبادل الاستفزازات بين الجانبين. وقال لوكوانتر، في مقابلة مع قناة “سي نيوز” الفرنسية، إن “المسألة في الوقت الحالي قائمة على جدلية مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، هذه المواجهة تتغذى من الاستفزازات والمواقف وردات الفعل والرسائل المتبادلة، والتي من الممكن أن تؤدي لانزلاق الأوضاع يوما ما”.

وتابع “لكني أعتقد بأن الوضع ما زال تحت السيطرة اليوم، ولا أعتقد بأن التوتر سيؤدي لانزلاق الأمور وخروجها عن السيطرة، لكن من الممكن أن يزداد الوضع سوءا خلال هذه المواجهة”. ويأتي تصريح الجنرال الفرنسي في الوقت الذي تحتدم فيه المواجهة بين طهران وواشنطن على خلفية زيادة العقوبات الأمريكية على إيران، وقيام هذه الأخيرة بالرد على ذلك بتخطي نسبة تخصيب اليورانيوم المسموح بها وفق الاتفاق النووي عام 2015.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية