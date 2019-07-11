#ريابكوف: الولايات المتحدة لا تريد أن تربط نفسها بالقيود المفروضة على التسليح (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2019 - 11:52

#ريابكوف: الولايات المتحدة لا تريد أن تربط نفسها بالقيود المفروضة على التسليح (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 11 July، 2019
أخبار موقع المنار

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