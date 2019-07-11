#ريابكوف: الولايات المتحدة لا تريد أن تربط نفسها بالقيود المفروضة على التسليح (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2019 - 11:52
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حرس الثورة الإسلامية ينفي صحة مزاعم أميركية عن محاولة زوارق إيرانية احتجاز ناقلة نفط بريطانية بالخليج
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: زعم لندن بشأن محاولة طهران احتجاز ناقلة نفط بريطانية لا قيمة له
ظريف: مستشار الرئيس الفرنسي جاء بمقترح يتوخى الحؤول دون تصعيد التوتر
ظريف: قلنا للمسؤول الفرنسي أنه لا ينبغي لأحد أن يأمل بوقف إيران إجراءاتها طالما تواصل واشنطن حربها الاقتصادية
الخارجية الإيرانية: أميركا منيت بفشل آخر في مهزلة مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأصبحت في عزلة مرة أخرى
اللواء قاسم سليماني: زعزعة الأمن هو من طبيعة أميركا ولا يمكن العثور على حالة واحدة دخلت فيها إلى منطقة ووفرت الأمن فيها
النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري: ما دامت أميركا توجه ضربة للمنطقة فإن إيران تسعى لحماية شعوبها
نائب وزير الخارجية الروسي: احتجاز بريطانيا لسفينة إيرانية قبالة جبل طارق أمر مشين لا يتفق مع قوانين الاتحاد الأوروبي
إصابة أحد عناصر الضبط الميداني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني شمال قطاع غزة
قوات العدو تعتقل 12 فلسطينياً خلال مداهمات في الضفة الغربية المحتلة
النائب طلال ارسلان: محاولة اغتيال الوزير صالح الغريب لن تمر وهذا عمل المجلس العدلي الطبيعي للسلوك الصحيح بالتحقيقات
دفعة جديدة من النازحين تعود إلى سوريا برعاية الأمن العام اللبناني
رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي يؤكد أن استئناف الحوار التجاري مع الصين "مرحلة بناءة لكنه لا يبدد الشكوك"
حاكم ولاية لويزيانا الأميركية يعلن حالة الطوارئ استعداداً لوصول عاصفة قد تتحول لإعصار إلى مدينة نيو أورلينز
مصرع 6 سياح أجانب على الأقل شمال اليونان في عواصف برد عنيفة
فشل عملية إطلاق صاروخ "فيغا" من غوايانا الفرنسية لحساب الإمارات كان هدفها وضع قمر المراقبة "فالكون آي 1" في المدار
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
#ريابكوف: الولايات المتحدة لا تريد أن تربط نفسها بالقيود المفروضة على التسليح (سبوتنيك)
منذ 1 ساعة
11 July، 2019
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