الميزان التجاري لـ5 دول عربية مع الولايات المتحدة خاسر باستثناء دولة واحدة

أظهرت بيانات اقتصادية أن صادرات الولايات المتحدة إلى أكبر الدول العربية بلغت العام الماضي قرابة 50 مليار دولار وتعد السوق السعودية أبرز الأسواق في العالم العربي للصادرات الأمريكية.

ووفقا لبيانات موقع “ITC Trade” تتصدر السعودية لائحة شركاء الولايات المتحدة التجاريين بين الدول العربية، وبلغ التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 37 مليار دولار، منها 24 مليار دولار صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة مقابل واردات بقيمة 13 مليار دولار، أي أن الميزان التجاري يصب في صالح الرياض.

يلي السعودية في المرتبة الثانية دولة الإمارات، حيث وصل التبادل التجاري بين الإمارات والولايات المتحدة في 2018 نحو 24 مليار دولار، ويصب الميزان التجاري بين البلدين لصالح واشنطن، إذ أن الصادرات الأمريكية إلى الإمارات تبلغ 19 مليار دولار مقابل واردات بقيمة 5 مليارات دولار.

أما التبادل التجاري بين قطر والولايات المتحدة فسجل في 2018 حوالي 6 مليارات الدولار، منها 4.4 مليار دولار صادرات الولايات المتحدة إلى قطر، مقابل واردات بقيمة 1.6 مليار دولار، ويعني ذلك أن الميزان التجاري يصب في صالح الولايات المتحدة بـ2.8 مليار دولار.

وفيما يتعلق بتجارة الولايات المتحدة مع مصر والمغرب، أشارت البيانات إلى أن التبادل التجاري بين الولايات المتحدة ومصر بلغ في الفترة المذكورة 7.6 مليار دولار، أما مع المغرب فقد وصل إلى 4.5 مليار دولار.

كذلك تصب تجارة الولايات المتحدة مع هذين البلدين العربيين في صالحها، أي أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي تتجاوز قيمة صادراتها إلى الولايات المتحدة قيمة وارداتها، ويعود ذلك إلى صادرات النفط الخام.

المصدر: روسيا اليوم