جهانغيري: إيران كانت الضامن للاستقرار الإقليمي على الدوام

قال النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية اسحاق جهانغيري، إنه “مما لاشك في ان إستراتيجيتنا حول القضايا الداخلية هي المقاومة على عكس إستراتيجية العدو، و على صعيد المنطقة، نسعى ايضا وعلى قدر امكانياتنا ، الى استخدام قوتنا لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشددا على أن إيران وعلى مر قرون، تعمل على ضمان الاستقرار الإقليمي، وإذا لم يكن الأمر كذلك، لبات مصير بعض بلدان المنطقة مجهولا الان”.

وأضاف جهانغيري اليوم الخميس في الحفل الختامي لملتقى مسؤولي محافظات البلاد:” نرى هناك استراتيجيتين في المنطقة، استراتيجية إيران في تحقيق الاستقرار والأمن، وفي المقابل استراتيجية امريكا في ايجاد انعدام الأمن والفوضى في المنطقة، من المهم بالنسبة لنا إدارة استراتيجياتنا وأهدافنا والوصول إليها، فيما فشل الأمريكيون حتى الآن في تحقيق معظم أهدافهم”.

المصدر: ارنا