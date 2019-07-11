شوكولاتة متفجرة ومنها ما يتضمن حشرات.. قصص حقيقية أم خرافات؟

الشوكولاتة هي الحلوى المفضلة لدى العديد من الأشخاص، فقد ترافقهم كهدية بسيطة أثناء المناسبات أو تتحول إلى الرفيق المفضل مع فنجان القهوة، ولكن بعيداً عن كل ذلك، هل فكرت يوماً بالفوائد الصحية والحقائق والخرافات المرتبطة بهذه الحلوى؟

ولم تستخدم الشوكولاتة بالمناسبات الاجتماعية فحسب، بل في الأحداث السياسية أيضاً، إذ كان النازييون يريدون استخدامها كوسيلة لطلاء المتفجرات ووضعها في غرفة حرب رئيس الوزراء البريطاني السابق، ونستون تشرتشل، ولكن الخطة فشلت بعد أن اكتشفها البريطانيون.

وبعيداً عن الساحة السياسية، هل تعلمون ما هي مكونات الشوكولاتة البيضاء من الناحية الصحية؟

وقد يعتقد البعض بأن الشوكولاتة البيضاء أصلية، إلا أنها بالحقيقة مكونة من القشطة وزبدة الكاكاو والفانيلا، لذا لا تعتبر طبيعية كالشوكولاتة الداكنة على سبيل المثال، التي تحمل كميات أكبر من الفلافونويد مما يزيد من معدل مضادات الأكسدة فيها.

أما فيما يرتبط بالمعلومات الغريبة، فقد تتفاجأ عندما تعرف بأن إدارة الأغذية والعقاقير تسمح بأن تتضمن الشوكولاتة ما يقارب 60 قطعة من الحشرات لكل 100 غرام.

المصدر: سي ان ان