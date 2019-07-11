فيضانات في مدينة نيو أورلينز الأميركية المهددة بعاصفة قد تتحول لإعصار

تستعد نيو أورلينز لوصول أقوى عاصفة استوائية في هذا الموسم، يمكن أن تتحول إلى إعصار الجمعة، ما دفع حاكم ولاية لويزيانا الأميركية حيث تقع هذه المدينة، إلى إعلان حالة الطوارىء.

وقالت رئيسة بلدية المدينة لاتويا كانتريل في مؤتمر صحافي بعد ظهر الأربعاء “من المبكر جدا معرفة تأثير العاصفة، لكن سيكون لها تأثير بالتأكيد”.

وأضافت متوجهة إلى موظفي البلدية “كونوا مستعدين”، مشيرة إلى أن كمية الأمطار التي هطلت في بعض مناطق المدينة وصلت إلى أكثر من عشرين سنتمترا خلال ثلاث ساعات فقط. وأضافت “سيهطل مزيد من الأمطار على نيوأورلينز”.

وتشهد المدينة الشهيرة في لويزيانا منذ صباح الأربعاء فيضانات وزوابع، وفي بعض الأحياء هطلت أمطار غزيرة أدت إلى أغراق الشوارع بالمياه، وحرم حوالى عشرة آلاف منزل من التيار الكهربائي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية