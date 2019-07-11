موسكو وطهران تتفقان على مواصلة الاتصالات بشأن التسوية في سوريا

اتفقت روسيا وإيران على مواصلة الاتصالات المنتظمة المتعلقة بالشؤون الإقليمية والدولية بما في ذلك التسوية السورية، وفقا لبيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء.

وقالت الخارجية الروسية إن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، وسيرغي فرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، التقيا في إطار زيارة وفد مشترك بين الوزارات وممثلي وزارة الدفاع الروسية إلى طهران، مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، ومع المساعد الأول لوزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي.

وأشارت إلى أنه “كان هناك تبادل مفصل لوجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع في سوريا، وكذلك في اليمن”.

وأضاف بيان الخارجية الروسية أنه “في سياق التسوية السورية، تم النظر بالتفصيل في قضايا تحقيق الاستقرار في الوضع (على الأرض) مع الاستمرار في مكافحة الإرهابيين، وكذلك مهام إعادة الإعمار والبحث عن المفقودين وتيسير عودة اللاجئين السوريين والمشردين بشكل مؤقت”.

وأوضحت الوزارة أن الطرفين ناقشا آفاق إنهاء تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا.

وأضاف الخارجية الروسية: “جرى الاتفاق على مواصلة الاتصالات المنتظمة حول كافة المشكلات الإقليمية والدولية المعقدة، وتنسيق المزيد من الخطوات في إطار التعاون على صيغة أستانا، بما في ذلك الإعداد لعقد الاجتماع الدولي القادم حول سوريا في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان”.

المصدر: وكالات