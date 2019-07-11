الوسيط الإفريقي في السودان يعلن تأجيل تسليم الوثيقة الخاصة بتدابير الفترة الانتقالية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2019 - 08:51

الوسيط الإفريقي في السودان يعلن تأجيل تسليم الوثيقة الخاصة بتدابير الفترة الانتقالية

منذ 30 mins 11 July، 2019
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السودان - عربي وإقليمي

أفادت وسائل إعلام سودانية بأن الوسيط الأفريقي في السودان، محمد حسن لباد، أعلن تأجيل تسليم الوثيقة الخاصة بتدابير الفترة الانتقالية في السودان “لأسباب فنية”.

ونقلت وسائل الإعلام عن لباد قوله إن “اجتماع اللجنة الثانية لصياغة الاتفاق قد أرجأت تسليم الوثيقة لأسباب فنية”.

وقد أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان الذي يدير شؤون البلاد يوم الثلاثاء، عن اكتمال وثيقة الاتفاق مع قوى “الحرية والتغيير” المعارضة، مؤكدا أن تسليم الوثيقة للطرفين الأربعاء تمهيدا للتوقيع عليها.

وتعتبر مسألة تشكيل مجلس سيادي لتسيير المرحلة الانتقالية في السودان مسألة خلافية أوصلت المحادثات بين الجيش السوداني والمعارضة إلى طريق مسدود.

المصدر: وكالات

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