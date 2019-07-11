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July 11 2019 - 08:51

بغداد تحذر من كارثة تهدد الشرق الأوسط بأكمله جراء التخلي عن الاتفاق النووي مع إيران

منذ 55 mins 11 July، 2019
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العراق - عربي وإقليمي

قالت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، إن التخلي عن الاتفاق النووي الإيراني يمكن أن يكون كارثيا على الجوار بأكمله.

وأعلنت الخارجية العراقية عن مشاركة ممثل العراق الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير بكر فتاح حسين في الاجتماع الاستثنائي بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وذكر بيان للخارجية “عقد في مقر الوكالة الدولية في فيينا الاجتماع الاستثنائي بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وأكد السفير دعم العراق لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)”.

وبحسب البيان فإن “سفير العراق أكد أهمية استمرار العمل بها كونها تمثل إنجازا للدبلوماسية متعددة الأطراف، وأن التخلي عن الاتفاق يمكن أن يكون كارثيا على الجوار بأكمله”.

وجدد دعوة حكومة العراق بالعودة إلى طاولة المفاوضات وإبقاء باب الدبلوماسية مفتوحاً لتجاوز الأزمة الحالية”.

المصدر: وكالات

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