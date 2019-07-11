روحاني لمبعوث ماكرون: تركنا الباب مفتوحا للتفاوض

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران “تركت باب التفاوض مفتوحا”، مؤكدا أن هدف طهران هو التزام كافة الأطراف بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وقال روحاني خلال لقائه إيمانويل بون مبعوث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في طهران، اليوم الأربعاء، إن “إيران تركت باب التفاوض والدبلوماسية مفتوحا، ونأمل بأن يستفيد الطرفان هذه الفرصة بشكل جيد لكي نصل إلى الهدف المنشود، أي التنفيذ الكامل للاتفاق النووي”.

وأكد الرئيس الإيراني أن الهدف الرئيسي لطهران هو “التنفيذ الكامل للالتزامات التي تعهدت بها جميع الأطراف في الاتفاق النووي، وإذا نفذت الأطراف الأخرى التزاماتها، فستتخذ إيران خطوات جديدة للوفاء بالتزاماتها أيضا”.

ونقل مستشار الرئيس الفرنسي إلى الرئيس الإيراني رسالة خطية من إيمانويل ماكرون.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكد إيمانويل بون خلال لقائه أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن فرنسا ترغب في إيجاد حلول مشتركة لوقف الحرب الاقتصادية على إيران.

المصدر: تسنيم