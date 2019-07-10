روسيا تطلق 4 أقمار صناعية عسكرية

أطلقت روسيا الاربعاء أربعة أقمار صناعية بواسطة صاروخ من نوع سويوز من منصة إطلاق في بليستسك في شمال البلاد، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية.

ونقلت وكالة الانباء ريا نوفوستي عن متحدث باسم الجيش الروسي قوله إن “وحدة من القوات الفضائية أجرت اختبارا ناجحا لصاروخ من نوع سويوز حمل أربعة اقمار مخصصة لحاجات وزارة الدفاع”.

ولم يوضح المتحدث نوع هذه الاقمار الصناعية ولا الدور الذي ستقوم به.

وباتت روسيا منذ العام 2011 البلد الوحيد القادر على إرسال فرق الى المحطة الفضائية الدولية. وفي العشرين من الشهر الحالي من المقرر أن يتم ارسال فريق جديد الى المحطة الفضائية الدولية يضم أميركيا وروسيا وايطاليا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية