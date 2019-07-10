بيدرسون: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل اللجنة الدستورية السورية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2019 - 17:53

بيدرسون: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل اللجنة الدستورية السورية (سبوتنيك)

منذ 46 mins 10 July، 2019
أخبار موقع المنار

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