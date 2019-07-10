سانا: المبعوث الاممي والوزير المعلم بحثا في آليات اللجنة الدستورية وكانت وجهات النظر متفقة على أن العملية الدستورية هي شأن سوري – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2019 - 17:54

سانا: المبعوث الاممي والوزير المعلم بحثا في آليات اللجنة الدستورية وكانت وجهات النظر متفقة على أن العملية الدستورية هي شأن سوري

منذ 47 mins 10 July، 2019
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