الرئيس عون: لبنان يأسف لهذه الاجراءات ولاستهداف نائبين منتخبين، وسيلاحق الموضوع مع السلطات الاميركية المختصة ليبنى على الشيء مقتضاه – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2019 - 17:54

الرئيس عون: لبنان يأسف لهذه الاجراءات ولاستهداف نائبين منتخبين، وسيلاحق الموضوع مع السلطات الاميركية المختصة ليبنى على الشيء مقتضاه

منذ 59 mins 10 July، 2019
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