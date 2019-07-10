الرئيس عون معلقاً على تدبير وزارة الخزانة الاميركية: يتناقض مع مواقف اميركية سابقة تؤكد التزام لبنان ومصارفه اتفاقيات مكافحة تبييض الاموال ومنع استخدامها في الارهاب – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2019 - 17:54

الرئيس عون معلقاً على تدبير وزارة الخزانة الاميركية: يتناقض مع مواقف اميركية سابقة تؤكد التزام لبنان ومصارفه اتفاقيات مكافحة تبييض الاموال ومنع استخدامها في الارهاب

منذ 60 mins 10 July، 2019
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