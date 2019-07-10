القوات المسلحة اليمنية : 45 قتيلاً وعشرات الجرحى حالتهم خطرة في ضربة #نجران

اعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن وقوع “45 قتيلاً وعشرات الجرحى حالتهم خطرة إثر استهداف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة نجران حيث كان التجمع لما يقارب خمسة ألوية”.

واضاف”كان الاستهداف بصاروخ بدر F الذي يحمل 14000 شظية وينفجر من أعلى إلى أسفل وانتشار حالة رعب كبيرة في أوساطهم والعملية موثقة وسوف يتم نشرها في الوقت المناسب”.

وأتت هذه العملية في وقت كانت قوى العدوان تحضر لتصعيد كبير باتجاه المناطق الحدودية فكانت ضربة استباقية بعد عملية استخباراتية ورصد دقيق لتجمعاتهم.

المصدر: موقع المنار