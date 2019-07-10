سلسلة أخبار محلية متفرقة

منحَ اتحاد بلدياتِ الضاحية الجنوبية مهلةَ عشرةِ ايامٍ للسعي لإيجادِ حلٍ لمطمرِ الكوستابرافا ومشالة دخول كميات اضافية من النفايات اليه، قبلَ أن يعملَ الإتحاد على وقفِ إدخالِ الكمياتِ الاضافية التي تتخطى الالفَ طن يوميا.. واشار الإتحادُ وبلديةُ الشويفات الى ان أهالي المِنطقة لم يَعودوا يحتملون المطمر.

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اعلنتِ اتحادات ونِقابات قِطاعِ النقلِ البري” في لبنانَ تعليقَ الإضرابِ الذي دعت الى تنفيذِهِ يومَ غدٍ الخميس في مِنطقةِ المصنع حتى إشعارٍ آخر”.

وفي بيانٍ اصدرتهُ ذَكَرَت الاتحاداتُ اَنَ هذا القرارَ جاءَ اِثرَ لقاءاتٍ وجَولاتٍ قامَ بها وفدٌ من مالكي الشاحناتِ المبردةِ في لبنانَ برئاسةِ رئيسِ النِقابة عمر العلي الى الأردن بناءً على طلبٍ من سفيرةِ لبنانَ في المملكة وتَخَلَّلَها زياراتٌ لمعبرِ جابر لمشاركةِ كبارِ المسؤولينَ الأمنيينَ والإداريينَ فيهِ حيثُ تمَ التوصلُ الى حلولٍ عمليةٍ بدأَ تطبيقُها فورا”.

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نظمت الفرقُ التابعة لمصلحة وزارة العمل في النبطية جولاتٍ على المحال التي يعملُ فيها أجانبُ بالتنسيق مع البلديات تنفيذاً لمذكرةِ وزيرِ العمل كميل أبو سليمان. ونظمت محاضرَ ضبطٍ بالعمال الذين لا يحملونَ اجازاتِ عملٍ ويعملون في محالِّ بيعِ الخضارِ وطلبت الى مشغليهم انجازَ اجازاتِ عمل لهم .

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أصدرت عائلة المقداد بياناً طالبت فيه بتوقيفِ الجناةِ الذين ارتكبوا جريمةَ قتلِ خالد علي رباح في اللبوة.

العائلةُ قالت إنّ أواصرَ قربى ومصاهرةٍ وحُسنِ جوارٍ وعلاقاتٍ أخويةً وتاريخيةً تربطُ العائلتينِ وأكدت أنها لم تكن ولن تكونَ البيئةَ الحاضنةَ للذين اقترفوا هذا الفعل، مشيرةً الى أنها رفعت الغطاءَ من أولِ لحظةٍ عن المرتكبينَ وأعلنت براءتَها منهم وممن تَثبُتُ مشاركتُه بارتكابِ هذه الجريمة.

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طقس صيفي حار ورطب يسيطرُ على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الايام المقبلة.

وتوقعت دائرةُ التقديراتِ في مصلحة الارصاد الجوية ان يكونَ الطقسُ يومَ غدٍ الخميس قليلَ الغيومِ الى غائمٍ جزئياً مع تكونِ ضبابٍ على المرتفعات وارتفاعٍ اضافيٍ بدرجات الحرارة في السواحلِ والمناطقِ الداخلية .

المصدر: قناة المنار