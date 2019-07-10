الفرزلي من السراي:لا خلاص للواقع الان الا بالتسوية الرئاسية المميزة

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وعرض معه آخر المستجدات.

بعد الاجتماع قال الفرزلي:”بحثت مع دولة الرئيس مشاريع قوانين عدة تتعلق بالمصلحة البقاعية، سواء ما يتعلق منها بطريق ضهر البيدر او بتحويل بعض المدن الى مدن كبرى تستفيد من التنظيم المدني فيها وهذا الامر تلقفه الرئيس الحريري تلقفا ايجابيا، وسيكون خاضعا للدرس. كما تطرقنا الى مواضيع مطروحة على الساحة اللبنانية بشكل عام، وانا شخصيا أخرج من اجتماعي بالرئيس الحريري أكثر اطمئنانا مما كنت عليه قبل ان ادخله، لان هذه الخبرة وهذا التمكن وهذه الرؤية الصائبة في كل اتجاه من قبل دولته، ستأخذ الامور الى نتيجة ايجابية حتما”.

سئل:أين أصبحت الوساطات التي تجري حاليا من أجل اعادة التئام مجلس الوزراء؟

أجاب: أنها تسير في الطريق السليم واعتقد انها قطعت شوطا لا بأس به.

سئل: هل هناك جلسة قريبة لمجلس الوزراء؟

أجاب: لا شك ان هناك جلسة قريبة، كما ان رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا الى عقد جلسة لمناقشة واقرار الموازنة .

سئل: هل من جديد في شأن المصالحات التي يعمل عليها رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال ارسلان؟

أجاب: عندما يعقد العزم من هذا المثلث، الذي يشكل العامود الفقري لاستقرار الدولة ومستقبلها على المستويات كافة والذي تحدثت مرارا وتكرارا عنه بأن لا خلاص للواقع الان الا بهذه التسوية الرئاسية المميزة، اعتقد ان المصالحات ستبلغ نهاية سعيدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام